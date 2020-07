Dl rilancio, Siracusano (FI) in aula con la maglia “Si al Ponte”. Aveva presentato emendamento a favore dell’opera sullo Stretto di Messina (Di giovedì 9 luglio 2020) Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, entra in aula durante le dichiarazioni di voto per il Dl rilancio con una maglietta blu e una scritta bianca: “Si al Ponte“. La deputata forzista in una nota ha fatto sapere di aver presentato un ordine del giorno che impegnava il governo a riavviare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, ma che è stato rifiutato. L'articolo Dl rilancio, Siracusano (FI) in aula con la maglia “Si al Ponte”. Aveva presentato emendamento a favore dell’opera sullo Stretto di Messina proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

