Depp si difende in tribunale: “Mai colpita Amber Heard” (Di venerdì 10 luglio 2020) Prosegue a Londra il processo che vede Johnny Depp contro il "Sun" per diffamazione. Tanti gli episodi raccontati dall'attore nella sua deposizione. Uno di questi riguarda un quadro fonte di discussione tra lui e la Heard. Secondo la Heard una volta avrebbe colpito la moglie così forte che uno schizzo di sangue sarebbe arrivato sulla parete e su un quadro che era appeso nella loro camera da letto. "Non ho mai colpito Amber e non ho mai provato a bruciare il quadro - ha detto Depp -. Quel quadro era proprio di fronte a me quando mi svegliavo e le ho detto gentilmente che avrei preferito non svegliarmi con di fronte l'opera di una sua ex". In un altro episodio Depp è accusato di aver tenuto uno dei loro cani, Boo, fuori dal finestrino dell'auto mentre il mezzo era in movimento."E' uno scenario totalmente ... Leggi su ilfogliettone

cerezoenfleur : se NON credete che johnny depp sia innocente per favore smettete di seguirmi ???? non ho neanche voglia di perdere te… - infoitcultura : Processo contro il Sun. Johnny Depp si difende dalle accuse: 'Mai schiaffeggiato Amber Heard' - ilpopolano : UN DURISSIMO PROCESSO - ModaCorriere : «Mi ha bombardato con quello che sembrava amore. Se avessi saputo…». Johnny Depp, il temerario Pirata dei Caraibi,… -