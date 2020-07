Croissant fluttuanti in una casa di muco: queste creature che sembrano di un altro mondo sono utilissime per l’atmosfera (Di giovedì 9 luglio 2020) Bianchi, luminosi e pieni di muco. Organismi fragili e fluttuanti che si trovano negli oceani del mondo, i larvacei giganti sono tunicati, un tipo di invertebrati conosciuto per il suo esoscheletro protettivo simile ad una tunica e composto da proteine e carboidrati. I larvacei giganti secernono abbastanza muco da costruire una “casa” simile ad un pallone che racchiude l’animale e cattura bocconi di cibo dall’acqua. Questa particolare “casa di muco” è composta da due filtri. Il filtro esterno, che somiglia ad una gigante nuvola che fluttua intorno all’animale, cattura tutte le particelle animali e vegetali morte o alla deriva. Poi spinge le particelle più piccole nel filtro interno (la ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Croissant fluttuanti Cosa fare a Roma nel weekend del 14 e 15 ottobre Grazia.it