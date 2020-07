Cittadino bengalese positivo fermato a Termini: aveva tosse e febbre (Di giovedì 9 luglio 2020) Dalla Romagna a Roma, passando per le Marche: questo il tragitto compiuto in treno da un passeggero positivo al Covid-19, fermato alla Stazione Termini di Roma con tosse e febbre. A riportare la vicenda è Il Messaggero. Protagonista della vicenda un cinquantatreenne Cittadino del Bangladesh che, nonostante l’isolamento domiciliare fiduciario al quale era stato sottoposto, aveva affrontato il viaggio in treno. Al momento, si sta procedendo a tracciare i contatti avuti dall’uomo. Come spiega il quotidiano:Ora al servizio di indagini epidemiologiche della Regione Lazio hanno iniziato una ricerca, ma risalire a tutti i contatti dell’uomo, che è stato ricoverato al Policlinico Umberto I, non sarà per niente ... Leggi su huffingtonpost

Pippo_1 : RT @HuffPostItalia: Cittadino bengalese positivo fermato a Termini: aveva tosse e febbre - Andrearey91 : RT @HuffPostItalia: Cittadino bengalese positivo fermato a Termini: aveva tosse e febbre - HuffPostItalia : Cittadino bengalese positivo fermato a Termini: aveva tosse e febbre - fruitsalad_it : Ma com'è possibile che un cittadino bengalese possa venire in Italia se dal 1 luglio sono in vigore le restrizioni… -

