Cercola | 48enne arrestato per minacce a un sacerdote | IL NOME

Cercola: i Carabinieri hanno arrestato un 48enne dopo un inseguimento. Il malvivente aveva costretto un sacerdote a consegnargli 20 euro. Nel pomeriggio di ieri il tribunale di Torre Annunziata, durante l'udienza di convalida, ha ritenuto responsabile Salvatore Arienzo, 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine, dei reati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, per i quali era stato arrestato sabato scorso dai carabinieri della tenenza di Cercola. L'uomo ha costretto il sacerdote di una parrocchia di Cercola a consegnargli 20 euro, minacciando di distruggere banchi e arredi sacri della chiesa. Ottenuta la somma è fuggito. Il parroco, che già conosceva il 48enne, ...

Napoli, 9 lug. (askanews) - Ha minacciato il sacerdote di una parrocchia di Cercola, nel Napoletano, per ottenere 20 euro: carabinieri arrestano un 48enne gi noto alle forze dell'ordine dopo un ...

LA FOLLIA – Nel pomeriggio di ieri il tribunale di Torre Annunziata, durante l’udienza di convalida, ha ritenuto responsabile Salvatore Arienzo, 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine, dei r ...

