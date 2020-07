Caos sulle autostrade liguri: la procura apre un fascicolo (Di giovedì 9 luglio 2020) La procura di Genova, dopo una serie di esposti tra i quali quello di Regione liguria, ha aperto un fascicolo per i disagi dovuti ai cantieri per le ispezioni e gli interventi messa di sicurezza delle gallerie sulla rete autostradale ligure. I magistrati, a quanto si apprende, hanno chiesto chiarimenti al ministero dei Trasporti e ad Aspi sulle modalità e le tempistiche degli accertamenti. Nel fascicolo figurano anche gli esposti delle pubbliche assistenze del Levante che denunciano ritardi nell'assistenza ai pazienti e nel trasporto in ospedale con ambulanze e automediche bloccate negli ingorghi stradali. Con le ulteriori ispezioni previste da Aspi sino al 15 luglio, "è probabile che la chiusura di alcuni tratti sulla A10, A7 e A12 possa essere mantenuta in essere. In tal caso al provvedimento di ... Leggi su agi

La procura di Genova, dopo una serie di esposti tra i quali quello di Regione Liguria, ha aperto un fascicolo per i disagi dovuti ai cantieri per le ispezioni e gli interventi messa di sicurezza delle ...

TONINELLI: “SALVINI E MELONI ALL’ERGASTOLO”/ Caos Autostrade, FdI: “Ottusangolo M5s”

Fine del “caos” Aspi-Toninelli? Neanche per sogno, la giornata aveva già regalato un altro “dissing” a distanza tra l’ex Ministro M5s e l’attuale leader della Lega Matteo Salvini: «Oggi mi chiedo come ...

Fine del "caos" Aspi-Toninelli? Neanche per sogno, la giornata aveva già regalato un altro "dissing" a distanza tra l'ex Ministro M5s e l'attuale leader della Lega Matteo Salvini: «Oggi mi chiedo come ...