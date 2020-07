Canone di affitto troppo alto fa scattare i controlli del Fisco, ecco a cosa stare attenti (Di giovedì 9 luglio 2020) Attenzione al Canone di affitto, se troppo alto rispetto a quanto dichiarato, scatta l’accertamento da parte del Fisco; senza scusati anche se il compagno è ricco ed elargisce denaro. Per poter uscirne indenni bisogna dimostrare che sui depositi di conto corrente le imposte già sono state pagate. La Corte di Cassazione con una recente ordinanza del 7 luglio 2020 numero 14060, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condannato una donna che pagava un Canone di affitto elevato rispetto alla sua dichiarazione dei redditi annuali. Canone di affitto troppo alto: i controlli dell’Agenzia delle Entrate La questione guardava una donna che pagava ... Leggi su notizieora

