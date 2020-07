BPCO: triplice terapia contro le riacutizzazioni (Di giovedì 9 luglio 2020) BPCO, la triplice terapia budesonide-glicopirronio-formoterolo riduce le riacutizzazioni secondo uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine I risultati dello studio di Fase III ETHOS hanno mostrato come la triplice combinazione budesonide-glicopirronio-formoterolo fumarato, somministrata tramite device Aerosphere, abbia ridotto in maniera statisticamente significativa il tasso di riacutizzazioni moderate o gravi rispetto alle terapie a… L'articolo BPCO: triplice terapia contro le riacutizzazioni Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

I risultati dello studio di Fase III ETHOS hanno mostrato come la triplice combinazione budesonide-glicopirronio-formoterolo fumarato, somministrata tramite device Aerosphere, abbia ridotto in maniera ...

