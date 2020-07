Bimbo nasce con contraccettivo in mano: ecco la vera storia (Di giovedì 9 luglio 2020) Bimbo nasce con contraccettivo in mano: ecco la vera storia. Tutta la verità sulla foto che sta facendo il giro del web tra like e condivisioni La foto di un neonato vietnamita che stringe tra le mani una spirale, metodo contraccettivo che sua madre aveva scelto per non concepire altri figli ha fatto il giro … L'articolo Bimbo nasce con contraccettivo in mano: ecco la vera storia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un bambino, appena nato, che stringe in una mano la spirale intrauterina utilizzata dalla sua mamma. È quanto ritrae uno scatto che, postato dall’ospedale su Facebook, è diventato ben presto virale. A ...

