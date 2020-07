Barbara D’Urso versione Baywatch: Carmelita in rosso infiamma il web (Di giovedì 9 luglio 2020) Uno scatto condiviso su Instagram e il boom di reazioni. Non è passata inosservata la foto pubblicata da Barbara D’Urso nelle vesti di bagnina. Barbara come Pamela Anderson Ferie meritate ferie, sono quelle che tutti meritiamo e che, visto il terribile periodo dovuto alla pandemia, merita anche Barbara D’Urso. Proprio la conduttrice partenopea – fresca … L'articolo Barbara D’Urso versione Baywatch: Carmelita in rosso infiamma il web proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

