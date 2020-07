Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga investe un giovane per ben 2 volte: poi lo lascia tramortito a terra e fugge (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno individuato due trentenni del luogo con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un ragazzo di 24 anni, originario della Guinea, ospite di un centro di accoglienza di Aprilia. I fatti Verso le 21, mentre il giovane extracomunitario percorreva la via Goldoni di Lavinio a bordo di una bicicletta, è stato affiancato da un’utilitaria su cui viaggiavano i due uomini, sotto l’effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti. Tra loro c’è stato un diverbio e sono volate parole, anche a sfondo razziale; poi l’auto ha investito l’uomo in bici una prima volta, dopo avere effettuato un’inversione di marcia e, guidando contromano, lo ha investito nuovamente, lasciandolo tramortito a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

e Otter Media, ha annunciato la nomina di Christina Sulebakk alla guida della divisione europea di Hbo. Occupandosi sia delle attività lineari, sia del servizio streaming del brand, nel suo ruolo di ...

Luglio intenso per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, chiamato a rispettare alcune scadenze significative in particolare sul fronte delle sue aziend ...

