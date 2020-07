Alberto Matano, spunta una lettera in sua difesa: Lorella Cuccarini alle strette (Di giovedì 9 luglio 2020) Questo articolo Alberto Matano, spunta una lettera in sua difesa: Lorella Cuccarini alle strette è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Non sembra essere ancora finita la diatriba tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini: le ultime news parlano di una lettera in difesa del giornalista. Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono stati protagonisti di una lite piuttosto pesante come ormai sappiamo nei dietro le quinte de La Vita In Diretta e che, per questo motivo, i … Leggi su youmovies

