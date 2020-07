Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 09:45 (Di mercoledì 8 luglio 2020) VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 9:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN AUMENTO NELL’INTERA Regione SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA CASILINA E A24 Roma TERAMO E AS EGUIRE INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E BUFALOTTA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI Roma SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE E SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO PER LAVORI TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI SU VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E FALCOGNANA MENTRE SEMPRENELLE DUE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE, CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE PASSIAMO AL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews

