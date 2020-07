Terrorismo, diffondeva il credo dell’Isis e incitava a sgozzare gli infedeli: italiano arrestato a Milano (Di mercoledì 8 luglio 2020) arrestato nella notte a Milano il trentottenne italiano Nicola Ferrara. L’uomo risulta legato alla rete del Terrorismo islamico. L’accusa nei suoi confronti è di ‘istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico’. L’uomo aderiva all’ideologia estremista di matrice salafita e istigava i suoi interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti. La propaganda jihadista sui social Usava internet, in particolare Facebook e la piattaforma ‘Sound Cloud’, per condividere immagini e documenti audio/video di esaltazione delle azioni violente del Daesh. I fatti contestati, commessi in Milano dal novembre 2015 e tutt’ora in atto, sono aggravati dalle finalità di Terrorismo internazionale e dall’utilizzo dello strumento informatico e telematico. La pericolosità dell’indagato ... Leggi su secoloditalia

