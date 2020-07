Sylvester Stallone: "Rambo 6 potrebbe essere realizzato" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sylvester Stallone non si dà per vinto e ventila la possibilità di un sesto lungometraggio dedicato a Rambo, il suo reduce del Vietnam sempre più popolare. Sylvester Stallone svela la possibilità dell'arrivo di Rambo 6. La star americano ha lanciato l'ipotesi su Instagram promuovendo l'uscita dell'Extended Cut di Rambo Last Blood su Apple TV. L'annuncio arriva quasi per caso nel post che accompagna l'annuncio dell'uscita di Rambo Last Blood su Apple Tv: "Guardate il vero viaggio, non spegnetelo! Fatelo diventare il n 1 questo weekend (potrebbe tornare). Saluti, Sly." Sylvester Stallone sembra particolarmente orgoglioso dell'extended cut dell'ultimo capitolo della saga di Rambo che definisce "il vero viaggio", e forse attende il successo di questa versione alternativa del film per annunciare ufficialmente il ritorno del personaggio in ... Leggi su movieplayer

