Stasera in Tv oggi 8 luglio 2020: la serie Tv "Come sorelle" arriva su Canale 5 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stasera in Tv oggi, 8 luglio 2020, non mancheranno numerose serie Tv e programmi di intrattenimento. Anche per questo mercoledì sera il divertimento è a dir poco assicurato con la ricchissima programmazione in chiaro. Sulla Rai andrà in onda l'imperdibile speciale di TecheTechetè su Adriano Celentano e su Mediaset andrà in onda la prima puntata della sua serie televisiva Come sorelle. Poi su Rai 3 e non solo largo spazio all'informazione. Non resta che accomodarsi sul proprio divano e scegliere il programma che più si preferisce. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv.

Sarà il "topolino Nico", protagonista di uno spettacolo per bambini ad aprire questa sera (martedì 8 luglio), la sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", realizzato da La ...

Spareggio per l'Europa: Sinisa attacca il Sassuolo

Oggi Mihajlovic dovrà fare a meno di Soriano ... Intanto, è da sostituire stasera, nona assenza stagionale tra squalifiche e infortuni. In un gruppo che ha riavuto pure Medel e Mbaye, si ...

