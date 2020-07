Stasera in tv | 8 luglio 2020 | Quasi Famosi, cult con Kate Hudson (Di mercoledì 8 luglio 2020) Andrà in onda mercoledì 8 luglio alle ore 21.30 in prima serata sul canale La7D il film Quasi Famosi, cult del 2000 scritto e diretto da Cameron Crowe ed interpretato da Patrick Fugit, Billy Crudup, Kate Hudson e Philip Seymour Hoffman. Il film Quasi Famosi, cult del 2000 scritto e diretto da Cameron Crowe ed … L'articolo Stasera in tv 8 luglio 2020 Quasi Famosi, cult con Kate Hudson proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

