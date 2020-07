Scandalo in Olanda, Scoperta Stanza delle Torture: Cesoie, Bisturi, Seghe e Manette al Suo Interno (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’hanno scovata le autorità dei Paesi Bassi, si trovano vicino ai confini col Belgio, potrebbero appartenere ad una associazione malavitosa. Sono nascoste all’Interno di dei container a Wouwse Plantage tra Belgio e Paesi Bassi, ed erano probabilmente costruite come “stanze di tortura“. Lo testimonia la CNN, sei persone sono già state arrestate, sulle indagini la polizia britannica assieme all’Europol. Tutte le stanze presenti erano dotate di videosorveglianza e svariati strumenti di tortura, a partire da sedie da dentista dotate di cinghia fino ad oggetti come Seghe, Bisturi, Seghe e Cesoie, inoltre le pareti sono state rivestite da dei particolari materiali fonoassorbenti. Nel posto sono stati anche individuati 24 kg di ecstasy, tre furgoni rubati, da auto BMW e un totale di 25 armi, ha dichiarato la procura olandese che ora ... Leggi su youreduaction

A volte basta un Ventennio per cambiare la storia di un Paese, ed è quello che è successo in Olanda, fra il 1648 e il 1672, l'epoca della ware vrijheid, la «vera libertà»: la guerra con la Spagna era ...

Nella giornata di oggi, mercoledì 1° luglio 2020, la presidenza del Consiglio UE è passata ufficialmente nelle mani della Germania e di Angela Merkel. Per la cancelliera tedesca, che non ha vacillato ...

