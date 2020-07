Roma, a fuoco il Campo Rom di via Candoni: distrutti 3 moduli abitativi (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alle ore 16:20 circa, 2 squadre dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale VV.F. di Roma sono intervenute a seguito di un’incendio all’interno del Campo nomadi di Via Luigi Candoni. Il tempestivo intervento, ha evitato che le fiamme si propagassero all’esterno del Campo dove sono andati distrutti 3 moduli abitativi. Roma, a fuoco il Campo Rom di via Candoni: distrutti 3 moduli abitativi (FOTO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

