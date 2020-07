Ragazzi morti a Terni, lo spacciatore fermato confessa: “Ho venduto loro del metadone”. L’avvocato: “Gli viene fornito al Sert” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Era del metadone quello che è stato ceduto ai due Ragazzi di 15 e 16 anni trovati morti dai loro familiari nella prima mattina di ieri, martedì 7 luglio, a Terni. A venderlo è stato un uomo di 41 anni, fermato nella tarda serata di ieri dalla polizia e portato al carcere di Sabbione. L’uomo, secondo quanto raccontato dal suo avvocato, Massimo Carignani, avrebbe confessato subito: “Ha ammesso dal primo momento di avere ceduto loro del metadone, lo stesso che gli viene fornito presso il Sert, essendo seguito come tossicodipendente”. L’avvocato ha poi rivelato che i due giovani avrebbero incontrato il 41enne, per la cessione della sostanza, “tra le 21 e le 21.30 di lunedì sera nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

