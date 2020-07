PS5 e Xbox Series X avranno delle versioni 'Pro' mid-gen? Per un ex di Xbox è improbabile (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'attuale generazione di console ha visto il rilascio di due ulteriori versioni che offrivano supporto 4K e maggiore potenza rispetto ai modelli di base. A quanto pare però è improbabile che ciò accada per PlayStation 5 e Xbox Series X, almeno secondo l'ex dirigente di Xbox Albert Penello.Parlando nei forum di ResetEra, Penello ha spiegato perché è improbabile che si verifichino aggiornamenti di metà generazione per PlayStation 5 e Xbox Series X. PlayStation 4 Pro e Xbox One X erano "indispensabili" perché i display 4K stavano rapidamente ... Leggi su eurogamer

