Nick Cordero, attore di Broadway morto per Coronavirus: aveva 41 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nick Cordero ha ceduto. Il suo corpo non ha retto Nick Cordero ha lasciato senza parole tutto il mondo dopo essere stato ucciso dal Coronavirus. L’attore ha condotto una lunga ed estenuante battaglia, tra la speranza e la sofferenza. Alla fine però a vincere è stato il virus. Le sue condizioni si sono subito presentate critiche quando a metà giugno la moglie ha informato i follower e tutti i suoi fan che le condizioni non erano positive. Ai tempi l’attore non poteva nemmeno parlare avendo il ventilatore attaccato. Nonostante tutto è sempre stato presente e consapevole di ciò che stesse succedendo, tanto da rispondere a tutte le domande con un cenno degli occhi. Sbalzi di pressione, infezioni, avevano aggravato le sue condizioni ed aveva anche perso più o meno 30 kg, era irriconoscibile. I medici avevano informato la famiglia che ... Leggi su kontrokultura

