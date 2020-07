Marco Vannini, al via il nuovo processo. Federico Ciontoli: "Quella notte ho creduto a mio padre" (Di mercoledì 8 luglio 2020) In aula le dichiarazioni spontanee del figlio di Antonio Ciontoli: "Ho chiamato i soccorsi pensando a uno spavento". Marina... Leggi su today

matteosalvinimi : Domani, mercoledì 8 luglio, partirà il nuovo processo d’Appello per l’uccisione di Marco Vannini nei confronti di t… - GianluigiNuzzi : Chissà quante balle sentiremo ancora oggi al nuovo processo per l’omicidio di Marco Vannini - Corriere : Marco Vannini, da oggi il nuovo processo in Corte d’appello d’assise - moonshadow_369 : RT @xdixanax: Oggi vorrei dedicare questo tweet ad una vicenda che mi sta molto a cuore. Da oggi il via al processo in corte d’appello d’As… - itsmc17 : RT @xdixanax: Oggi vorrei dedicare questo tweet ad una vicenda che mi sta molto a cuore. Da oggi il via al processo in corte d’appello d’As… -