Manolas: «Non è facile giocare contro questo Napoli» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Kostas Manolas ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Genoa: le dichiarazioni del difensore del Napoli Kostas Manolas, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Genoa. «Non è facile giocare contro di noi, abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasione. Anche per il Barcellona sarà dura. Ora però non pensiamo a loro, ma a far bene e chiudere come si deve il campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

JastemmoColNAP : @_laJoya10 @cascipatrizia @realvarriale @1913parmacalcio anche l'involontarietà di manolas oggi se è per questo. me… - ivangallo80 : RT @Emanuele_mk: Qui non andarono manco al VAR Sul tocco di mano di Manolas hanno chiamato la scientifica per valutare la balistica. Ridico… - Pasqual17206136 : RT @Emanuele_mk: Qui non andarono manco al VAR Sul tocco di mano di Manolas hanno chiamato la scientifica per valutare la balistica. Ridico… - peppedanna : RT @Emanuele_mk: Qui non andarono manco al VAR Sul tocco di mano di Manolas hanno chiamato la scientifica per valutare la balistica. Ridico… - DribblingWorld : Kostas ?? 'Non è facile giocare contro di noi, abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poc… -