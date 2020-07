M5S contro i Benetton: «Schiaffo per Genova». Toti e Salvini attaccano. Conte: «Sulla concessione chiudiamo entro questa settimana» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il comitato dei parenti delle vittime: «Comprendiamo l’affidamento temporaneo, ma vogliamo la revoca della concessione». Il Pd: «Non c’erano altre soluzioni» Leggi su ilsecoloxix

InOndaLa7 : #Calenda contro i Cinque Stelle: 'Siamo il paese più ignorante d'Europa, il M5S dà un messaggio negativo quando dic… - Davide : Il M5s al Parlamento europeo ha votato contro l’obbligo di rendicontare le spese sanitarie per i paesi che useranno… - M5S_Europa : Il #Mes non è lo strumento in grado di portarci fuori dalla #crisi. Ribadiremo la nostra contrarietà votando, nella… - Clauluss : RT @laura_maffi: DX e SX regalano le nostre spiagge alle loro lobby, a prezzi stracciati. Allo Stato restano le briciole.. Solo il M5S vota… - francotaratufo2 : RT @lucariello_luca: Regionali, l'attivista M5s e rapper Lucariello si candida e canta contro De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : M5S contro M5S contro i Benetton sul Ponte L'HuffPost Polemica per la gestione ad Aspi del Ponte di Genova. Conte: "Chiudo la procedura di revoca"

AGI - ?Il nuovo ponte di Genova torna ad essere un caso, con le opposizioni che alzano una vera bufera sul Movimento 5 Stelle. Da M5s arriva subito la risposta dello staff maggiore, che replica: "noi, ...

M5S contro i Benetton sul Ponte

Il nuovo viadotto che sostituirà il Morandi sarà affidato ad Aspi. Crimi: "Non possiamo permetterlo". Buffagni: "Rinviare non risolve i problemi" Poche ore dopo la diffusione della notizia che il nuov ...

AGI - ?Il nuovo ponte di Genova torna ad essere un caso, con le opposizioni che alzano una vera bufera sul Movimento 5 Stelle. Da M5s arriva subito la risposta dello staff maggiore, che replica: "noi, ...Il nuovo viadotto che sostituirà il Morandi sarà affidato ad Aspi. Crimi: "Non possiamo permetterlo". Buffagni: "Rinviare non risolve i problemi" Poche ore dopo la diffusione della notizia che il nuov ...