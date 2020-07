L’Ue lancia strategia idrogeno, una rivoluzione di mercato (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Commissione europea vara oggi, nel quadro della sua politica energetica e climatica, la sua "strategia per una economia dell'idrogeno", una "roadmap" verso una vera e propria rivoluzione industriale e di mercato in Europa che sviluppi contemporaneamente l'offerta e la domanda di idrogeno "pulito" da utilizzare nella mobilità (come carburante nell'aviazione, nella navigazione e nel trasporto merci su strada), nell'energia (come vettore e per lo stoccaggio delle rinnovabili), nei settori industriali che hanno bisogno di altissime temperature, non raggiungibili con l'elettrificazione (siderurgia, chimica) e anche nel riscaldamento. La Commissione punta a creare un "ecosistema dinamico dell'idrogeno" con una massa critica di investimenti che assicuri una economia di scala, favorita da un nuovo quadro normativo europeo, e con lo sviluppo di una rete di infrastrutture e di progetti ... Leggi su ilfogliettone

