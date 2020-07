L’Oms : “Possibile che il virus si diffonda anche nell’aria” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un allarme, quello dell’OMS, che potrebbe far rivedere un pò tutte le regole che in questi mesi abbiamo metabolizzato nell’affrontare l’emergenza coronavirus. “È Possibile che il virus si diffonda anche nell’aria”: con queste parole, per la prima volta, l’Oms ammette l’ipotesi di una trasmissibilità del Covid-19 che potrebbe allarmare tutti e scoperchiare quelle (poche) certezze accumulate finora. L’Oms: “Possibile che il virus si diffonda anche nell’aria”. Nuovi studi sul Covid-19 A seguito della lettera aperta inviata da 239 studiosi di vari paesi diversi che incoraggiavano una modifica alle linee guida sul rischio di contagio per la prima volta l’Oms sembra aprire alla ipotesi di una diffusione diversa del coronavirus. Al momento non si tratta di un passo ufficiale, ma ... Leggi su italiasera

