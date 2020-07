Keita Balde dal cuore d’oro: trova casa a 150 senegalesi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bellissimo gesto di Keita Balde che ha trovato casa a 150 senegalesi in difficoltà a Lleida, vicino Barcellona Keita Balde dal cuore d’oro. L’ex attaccante dell’Inter ha teso la mano a 150 senegalesi in difficoltà a Lleida, vicino a Barcellona. Lo stesso centravanti del Monaco spiega cosa ha fatto al Corriere della Sera. «Mi sono commosso per la vicenda e ho iniziato pensare a come risolvere il problema. Sono nato da genitori africani che hanno dato tutto per arrivare in Europa e dare un futuro migliore ai loro figli: per questo quando vedo situazioni del genere provo sempre ad aiutare. L’ho fatto con tutto il cuore, perché mi ritengo un ragazzo di ... Leggi su calcionews24

fattoquotidiano : L’ex Lazio e Inter Keita Balde paga per un mese cibo e casa a 150 braccianti senegalesi in Spagna: “Avrebbero dormi… - Corriere : Keita, cibo e casa per un mese a 150 stagionali senegalesi: «So cosa vuol dire soffrire» - Majden3 : RT @fattoquotidiano: L’ex Lazio e Inter Keita Balde paga per un mese cibo e casa a 150 braccianti senegalesi in Spagna: “Avrebbero dormito… - royfraroy : RT @fattoquotidiano: L’ex Lazio e Inter Keita Balde paga per un mese cibo e casa a 150 braccianti senegalesi in Spagna: “Avrebbero dormito… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: L’ex Lazio e Inter Keita Balde paga per un mese cibo e casa a 150 braccianti senegalesi in Spagna: “Avrebbero dormito… -