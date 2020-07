Juventus, problema di testa o di gambe: incassati il 71% dei gol nel secondo tempo (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Juventus deve fare i conti con la realtà, e la dura sconfitta rimediata ieri contro il Milan sebbene probabilmente non inciderà sulla lotta scudetto, deve far riflettere Maurizio Sarri.71% DEI GOL SUBITIcaption id="attachment 881313" align="alignnone" width="1024" De Ligt e Bonucci (getty images)/captionCirca il 71% dei gol subiti dalla Juventus è arrivato nel corso del secondo tempo. Questa impietosa statistica evidenzia una cattiva abitudine dei bianconeri o a subire rimonte oppure gol che possono riaprire partite già chiuse, facendo sprecare energie psico-fisiche preziose in vista dei numerosi impegni infrasettimanali. I numeri non indicano tutto nel calcio, ma possono essere indicatori di una situazione da risolvere, e dopo la statistica realizzativa vista ieri, ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, problema di testa o di gambe: incassati il 71% dei gol nel secondo tempo - - fattidijuve : RT @EnricoTurcato: Non è tanto la sconfitta, non è che lo Scudetto sia in dubbio (servirebbe un suicidio epico), ma il problema è che certi… - marcomasuelli17 : RT @EnricoTurcato: Non è tanto la sconfitta, non è che lo Scudetto sia in dubbio (servirebbe un suicidio epico), ma il problema è che certi… - MAXI_titano : RT @EnricoTurcato: Non è tanto la sconfitta, non è che lo Scudetto sia in dubbio (servirebbe un suicidio epico), ma il problema è che certi… - Daniela270286 : RT @Domynic996: 3 partite quest'anno: Verona Napoli Milan Ci sta a perdere,siamo abituati troppo bene, il problema è il come si perde,la… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus problema Paganini: 'Osimhen-Napoli, qualcosa è andato storto. Dietro c'è problema Juve-Milik?' AreaNapoli.it Lazio, la luce si è spenta. Inzaghi: «Penalizzati dallo stop e da troppi problemi»

Prima di Lecce-Lazio, l’ordine di Igli Tare era stato quello di crederci ancora: «Finché ci sarà speranza noi lotteremo, fino alla fine». La squadra non sembra aver preso alla lettera le parole del su ...

Jorginho, l’ultima idea per convincere il Chelsea

TORINO- Dopo aver piazzato il colpo Arthur, la Juventus è alla ricerca di un ulteriore tassello per il proprio centrocampo. Come riportato da Tuttosport, resta nel mirino Jorginho, la cui avventura al ...

Prima di Lecce-Lazio, l’ordine di Igli Tare era stato quello di crederci ancora: «Finché ci sarà speranza noi lotteremo, fino alla fine». La squadra non sembra aver preso alla lettera le parole del su ...TORINO- Dopo aver piazzato il colpo Arthur, la Juventus è alla ricerca di un ulteriore tassello per il proprio centrocampo. Come riportato da Tuttosport, resta nel mirino Jorginho, la cui avventura al ...