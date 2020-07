Juventus, interesse per Adama Traorè del Wolverhampton (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Juventus piomba su Adama Traorè. La stella del Wolverhampton, protagonista di una stagione strepitosa in Premier League, potrebbe presto finire nel mirino dei bianconeri, che potrebbero accaparrarsi uno dei giocatori più ambiti sul calciomercato. A riportare l’interesse di Paratici per l’esterno destro spagnolo di origini maliane è Espn, ma c’è da vincere la concorrenza di Barcellona e Manchester City. Probabile che il giocatore possa lasciare i Wolves qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League (serve il quinto posto in caso di esclusione dalle coppe del City). Il prezzo potrebbe non essere inferiore ai cinquanta milioni di euro. Leggi su sportface

Mondo_sportivo : NEWS #Calciomercato #Espn: #Juventus interessata a #Traoré del #wolverhampton Il sito di Espn riporta dell'interes… - TelesiaTv : Le #news in un minuto: #coronavirus diminuiscono casi in Italia, record di #contagi negli #USA, #Trump ritira gli… - Salvato40115177 : NOTA. MI FANNO NOTARE CHE QUANDO LA JUVENTUS VINCE I MEDIA DEDICANO PIU' TEMPO AD ESALTARE IL SUCCESSO - MENTRE QUA… - sportli26181512 : Calciomercato Milan, Rangnick vuole Tonali: è derby con l'Inter. Piace anche Vlahovic: Interesse sul gioiello del B… - Daniele82529070 : Calciomercato Juventus, interesse per Adama Traore del Wolverhampton -