Johnny Depp contro Amber Heard: "È entrata nella mia vita per prendere ciò che aveva valore e distruggerlo" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Johnny Depp, sul banco dei testimoni della Royal Courts of Justice di Londra, respinge le accuse dell'ex moglie Amber Heard raccontando la sua versione dei fatti. Si È aperto ieri a Londra il processo che vede Johnny Depp schierato contro il Sun e contro l'ex moglie Amber Heard, colpevoli di calunnia per averlo accusato di violenza domestica. Johnny Depp e Amber Heard sono arrivati alla Royal Courts of Justice di Londra, entrambi accompagnati dai propri avvocati, elegantissimi e col volto coperto da foulard. Il primo a testimoniare È stato proprio Johnny Depp, che ha citato per diffamazione il News Group Newspapers, che possiede il Sun, e il suo direttore esecutivo Dan Wootton. Come ha affermato il suo avvocato David Sherborne in un comunicato stampa, Johnny Depp ... Leggi su movieplayer

