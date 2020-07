Inter dopo il vantaggio il crollo: 8 le rimonte subite in stagione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Problema controllo della gara per l’Inter C’è un dato che accompagna l’Inter in questa stagione: le rimonte subite. Dato questo che diventa ancora più spaventoso se si pensa che delle otto rimonte stagionali, ben 6 sono avvenute da gennaio in poi. “Il peso specifico dei 18 punti persi dopo essere stati in vantaggio è altissimo per l’Inter di quest’anno. Soltanto Brescia e Torino, infatti, hanno fatto peggio, rispettivamente con 31 e 19 punti. I nerazzurri hanno incassato finora 8 rimonte contro Parma (da 1-0 a 2-2), Fiorentina (1-0/1-1), Atalanta (1-0/1-1), Lecce (1-0/1-1), Cagliari (1-0/1-1), Lazio (1-0/1-2), Sassuolo (3-2/3-3) e Bologna (1-0/1-2). Il dato più eclatante è che solo le prime due sono arrivate nel 2019: il nuovo anno, insomma, ha fatto segnare un cambio di rotta in negativo e la ripresa ... Leggi su intermagazine

