Inter, assist di mercato dal Chelsea: Lampard lo esclude e Marotta affonda il colpo (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'Inter si muove sul mercato e lo fa in modo neppure tanto silenzioso. Dopo l'arrivo di Hakimi, ecco che la dirigenza nerazzurra pensa alla corsia opposta. In tal senso, l'assist arriva dalla Premier League e più precisamente dal Chelsea dove la situazione di Emerson Palmieri è più che mai chiara. Marotta proverà a strappare il sì di giocatore e società anche grazie a... Franck Lampard.Inter: Emerson Palmieri ancora esclusocaption id="attachment 968235" align="alignnone" width="735" Emerson Palmieri (getty images)/captionTerza tribuna di fila in Premier League per Emerson Palmieri, esterno del Chelsea da settimane obiettivo di mercato dell'Inter di Anotnio Conte. Dopo essere sceso in campo in FA Cup lo scorso 28 giugno, il tecnico Frank Lampard lo ha lasciato fuori per i match contro West Ham e Watford confermando le sue preferenze ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Inter assist Inter, assist di mercato dal Chelsea: Lampard lo esclude e Marotta affonda il colpo ItaSportPress Calciomercato Milan, Rangnick vuole Tonali: è derby con l'Inter. Piace anche Vlahovic

Il Milan proverà ora a inserirsi nella corsa al giocatore classe 2000, sul quale resta vivo l'interesse dell'Inter (che ha una ... classe 2000 (6 reti e un assist in 24 presenze in stagione ...

Corriere di Torino - La Juve va al Diavolo

Dopo l’Inter e la Lazio crollano i bianconeri ... Con evidenti episodi di autolesionismo, come il folle passaggio di Alex Sandro, l’assist per il 4-2. Da diffuso pensiero dei tifosi bianconeri: meno ...

