"Ha defecato nel nostro letto": Johnny Depp contro Amber Heard - (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novella Toloni Dichiarazioni scioccanti e filmati compromettenti hanno caratterizzato la prima udienza del processo per diffamazione, promosso dall'attore contro il tabloid inglese "Sun", che ha visto scontrarsi in aula Depp e la sua ex moglie Si è ufficialmente aperto a Londra il processo per diffamazione promosso da Johnny Depp contro il quotidiano inglese "Sun" e come molti si aspettavano non sono mancati i colpi di scena. In aula l'attore e la sua ex moglie hanno messo in piazza, per l'ennesima volta, il loro dramma familiare, fatto di violenze, litigi, episodi choc e dichiarazioni imbarazzanti. L'attore americano ha citato in giudizio il tabloid britannico "Sun" e il suo direttore per averlo definito - due anni fa - un "picchiatore di donne", rovinandogli la reputazione. Ma in aula a sorpresa, chiamata a testimoniare in difesa del quotidiano, è arrivata ... Leggi su ilgiornale

