Di Biagio: “Non dobbiamo guardare la classifica. Vincere per ripartire” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alla vigilia di SPAL–Udinese, ha parlato in conferenza stampa Gigi Di Biagio, tecnico dei ferraresi che ha presentato la delicata sfida contro i friulani. Queste le dichiarazioni del tecnico: “Sono tanti i motivi per continuare a sperare nella salvezza, dobbiamo cercare di Vincere una partita per ripartire subito. Non possiamo soffermarci sulla classifica attuale perché altrimenti sarebbe difficile. Questa situazione dispiace perché in allenamento vedo i ragazzi vivi e presenti e poi divento amareggiato per quello che ci succede in campo. Siamo una squadra che sa quello che deve fare, ordinata e carina. dobbiamo pensare di Vincere una partita. Avremo un avversario che sta bene fisicamente e psicologicamente, che è in crescita.” Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla

