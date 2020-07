Coronavirus, controlli mirati sugli islamici a Roma. La Moschea: allontanate persone con temperature sospette (Di mercoledì 8 luglio 2020) Partono i controlli sulla comunità islamica nella Capitale per identificare eventuali focolai di Coronavirus. Un’azione mirata e non generalizzata che nasce da un accordo fra la Moschea di Roma e l’ospedale Spallanzani. L’idea è quella di una mappatura delle zone a rischio Coronavirus a Roma in sinergia con l’ospedale Spallanzani. Anche alla luce dei contagi di importazione che si stanno verificando in queste ore. “Stamani- spiega all’Adnkronos Abdellah Redouane, segretario generale del Centro Culturale Islamico – abbiamo avuto un incontro preliminare con alcuni dirigenti dello Spallanzani al Centro Islamico. E si è pensato ad un lavoro insieme per realizzare verifiche in alcune zone di Roma. Il Centro ... Leggi su secoloditalia

lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, controlli mirati sugli islamici a Roma. La Moschea: allontanate persone con temperature sospette https://t… - Giacomo2500 : @MariaRo51490621 - SecolodItalia1 : Coronavirus, controlli mirati sugli islamici a Roma. La Moschea: allontanate persone con temperature sospette… - amipavv : RT @IlPrimatoN: Centinaia di positivi arrivati dal Bangladesh. Dubbi anche su eventuali falle nei controlli - Vanni_Valenti : RT @ivocamic: ARRIVA IL BANGLAVIRUS Capolavoro #Conte #DiMaio il governo si dimentica dei voli extra-Ue e riesplode il virus Aereo dal Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, controlli più stringenti alla Moschea di Roma Adnkronos San Salvo, il Covid-19 cancella le notti colorate. "Il mercato sul lungomare sarà controllato"

Sono 1.371 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. (vistanet) A partire da domani sera e fino a giovedì 27 agosto avranno avvio in Città le ...

Sviluppato un filtro che può intrappolare il virus responsabile del covid e ucciderlo all'istante

nelle scuole e nelle navi da crociera per fermare la diffusione di COVID-19”, ha affermato Ren, professore di fisica presso la UH e co-autore per l’articolo. “La sua capacità di aiutare a controllare ...

Sono 1.371 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. (vistanet) A partire da domani sera e fino a giovedì 27 agosto avranno avvio in Città le ...nelle scuole e nelle navi da crociera per fermare la diffusione di COVID-19”, ha affermato Ren, professore di fisica presso la UH e co-autore per l’articolo. “La sua capacità di aiutare a controllare ...