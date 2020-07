Chirurgia plastica, a Napoli boom del “ritocchino” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con l’arrivo dell’estate sempre più napoletani, sia uomini che donne, ricorrono al chirurgo plastico: a dirlo sono i dati rilevati dalla Società italiana di Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che dopo il lockdown registra circa il 50% in più degli interventi soprattutto al viso per gli effetti dovuti all’uso della mascherina. A Napoli si segnala infatti un incremento del ricorso a pratiche mini invasive di medicina estetica, come filler e procedure per il ringiovanimento. A volere il “ritocchino” sono in particolare le ragazze tra i 16 e i 18 anni e le over 40, complice anche l’effetto social e influencer che spopolano in rete. In crescita sono inoltre gli interventi su glutei e lato B da realizzare sia con protesi, da ripetere dopo 5-10 anni, sia con grasso e ... Leggi su ildenaro

Fabio Di Nardo lavora come impiegato in una banca, Monica è la foosa amante di Roberto, un uomo sposato, Nicola è proprietario di un cinema fallito, Walter un ristoratore alle prese con i debiti e il ...

Negli ultimi mesi, un’ospite inattesa ha fatto capolino sulla nostra pelle: la mascherina. Un aggravio per la nostra epidermide, considerando anche gli altri piccoli cambiamenti che non hanno creato l ...

Negli ultimi mesi, un'ospite inattesa ha fatto capolino sulla nostra pelle: la mascherina. Un aggravio per la nostra epidermide, considerando anche gli altri piccoli cambiamenti che non hanno creato l ...