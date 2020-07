CALDO ANTICICLONE con picchi oltre 35 gradi, non durerà. Ecco quando cambia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Siamo reduci dal passaggio burrascoso di un fronte freddo, che ha portato qualche rovescio o temporale su parte del Centro-Nord, ma soprattutto un notevole calo termico per l’ingresso irruento di venti forti dai quadranti settentrionali. Ora la situazione è già nettamente mutata, per la rapida rimonta dell’ANTICICLONE afro azzorriano sull’Italia che riporta meteo stabile. Le temperature sono in rapida risalita con stabilità e CALDO in intensificazione, anche se questa fase durerebbe solo alcuni giorni. Stando alle proiezioni dei modelli, l’ANTICICLONE CALDO proseguirebbe nella sua azione fino a venerdì, con temperature in costante aumento anche sensibile, con valori che potrebbero raggiungere e localmente superare i 35°C su parte della Val Padana e lungo le zone interne delle regioni tirreniche e della Sardegna. La ... Leggi su meteogiornale

