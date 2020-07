Arriva la svolta nel giallo della scomparsa del piccolo Mauro Romano: identificato il suo presunto sequestratore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da anni la mamma e il papà di Mauro Romano si battono per avere giustizia per il loro piccolo. Da anni li vediamo in tv, sui giornali, con grande dignità e coraggio, mentre chiedono aiuto per mettere un punto a questa storia. Oggi Arriva quella che potrebbe essere una vera e propria svolta nel caso. Sarebbe stato infatti identificato il presunto sequestratore del piccolo. Una vera svolta perchè la persona fermata è un amico di famiglia dei Romano che non avrebbe nulla a che fare con il pedofilo che era stato sospettato in precedenza. La persona in questione, sarebbe un amico dei genitori di Mauro, e forse anche per quest motivo il piccolo, quel maledetto giorno, salì sulla macchina, fidandosi. Non era uno sconosciuto ma una persona che, secondo quanto riferiscono gli investigatori, per Mauro era “uno zio”. Era il giugno del 1977, il ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Arriva svolta Bimbo scomparso a Lecce nel 1977, svolta dopo 43 anni: sequestratore era un amico di famiglia Il Riformista Binder: "Tutto quello che porta Pedrosa funziona meglio"

Bran Binder farà il suo debutto come pilota ufficiale KTM in MotoGP il luglio a Jerez e sarà uno dei leader della Casa austriaca nel 2021. Cal Crutchlow riconosce che le sue possibilità di restare in ...

Al Carbonia arriva Colombino. Mariotti in panchina?

Il Carbonia, tornato in serie D dopo trent'anni, ha perfezionato il tesseramento del direttore sportivo Andrea Colombino. Trentanove anni, dopo aver svolto l'attività di osservatore professionista per ...

