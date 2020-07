Ambrosini: «Sampdoria con poco talento, rincorre gli altri» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Massimo Ambrosini ha analizzato la condizione della Sampdoria, avversaria dell’Atalanta: le parole dell’ex calciatore Massimo Ambrosini ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, lo stato di forma della Sampdoria prima della sfida contro l’Atalanta. «È la squadra che ha segnato più tardi il primo gol. Se hai la sfortuna di incappare in qualche risultato negativo, in una stagione non buona, hai meno talento dell’anno scorso, soprattutto in mezzo al campo. Quagliarella ha avuto qualche problema fisico, la squadra corre tanto ma rincorre gli altri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

