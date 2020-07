Alessia Marcuzzi, i paparazzi hanno esagerato: in spiaggia così (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alessia Marcuzzi, tutte le Foto a fine articolo! paparazzi scatenati. Anzi, scatenatissimi. Forse in questo caso esagerati. Si parla dei Fotografi di Oggi, che hanno beccato Alessia Marcuzzi al mare insieme a Paolo Calabresi Marconi: altro che crisi, i due appaiono più affiatati che mai. Gli scatti arrivano da San Felice Circeo, li mostrano complici, appassionati, divertiti. E soprattutto mostrano la conduttrice Mediaset in una posizione proibita. In costume rosso, la Marcuzzi sfoggia un fisico statuario, impeccabile (soprattutto a 47 anni). Ma uno scatto, come accennato, appare un po'... troppo spinto. Ecco Alessia che si avvicina a Paolo, sdraiato sul lettino col cagnetto della coppia sulla pancia. E così la Marcuzzi viene immortalata così come potete vedere qui sotto: un primo piano del lato B... davvero molto audace. ... Leggi su howtodofor

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - ModaCorriere : Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: il gossip dell’estate - ModaCorriere : Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: il gossip dell’estate - gdzingaro : RT @dea_channel: il tuffo olimpionico della divina Alessia Marcuzzi ?????????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: la dea Alessia Marcuzzi baciata dal sole ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi di nuovo in crisi per colpa di Belen? Intanto a Positano Alessia appare da sola Positanonews Stefano De Martino e Belén separati anche in tv: il Festival di Castrocaro lo condurrà solo lui (lei ha rinunciato)

