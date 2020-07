Alena Seredova parla del suo ex marito Buffon: “Pochi giorni fa mi ha mandato un messaggio…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tra i due sempre di nuovo scoppiata la pace, dopo le polemiche di questi anni e il sospetto – manifestato più volte – di un tradimento da parte del portiere della Juventus. Oggi Alena Seredova, a 42 anni, è di nuovo mamma, radiosa e felice come non mai. E anche le vecchie ruggini con l’ex marito sembrano essere state messe da parte. Alena Seredova e il messaggio di Gianluigi Buffon L’ex portiere della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, e l’ex attrice e modella ceca Alena Seredova, si sono conosciuti nel lontano 2005. I due si sono poi sposati, con una grande cerimonia – allora lui era già uno vedi giocatori più conosciuti e lei attrice di cinepanettoni – nel 2011. La coppia ha avuto due figli: Louis Thomas, 12 anni, e David Lee che di anni ne ha 10. I due si sono lasciati nel 2014 e, pochi mesi dopo, venne alla ... Leggi su kontrokultura

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta lo scorso 19 maggio. E da allora condivide ogni momento della sua piccola Vivienne Charlotte su Instagram. Ma tra le splendide foto, una le batte tu ...

