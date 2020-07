Alena Seredova e Gianluigi Buffon, lei rivela: “Mi ha scritto un messaggio…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da poco diventata mamma per la terza volta della piccola Vivienne Charlotte, Alena Seredova ha risposto alle domande dei suoi fan, rivelando un particolare sul rapporto con il suo ex marito Gianluigi Buffon. Alena Seredova e Gianluigi Buffon: “Lui mi ha scritto un messaggio…” Alena Seredova è da poco è diventata mamma tris dando alla luce la piccola Viviene Charlotte, avuta con il compagno Alessandro Nasi. La modella ha risposto sui social alle curiosità dei suoi fan e non sono mancate le domande sul suo ex marito Gigi Buffon. Alena non si è tirata indietro ed ha rivelato: “Buffon mi ha fatto gli auguri quando è nata Vivienne Charlotte“. Sembra quindi, che tra i due ex coniugi sia ritornato il sereno dopo una separazione difficile: Alena e Gigi si sono lasciati nel 2014 ... Leggi su velvetgossip

