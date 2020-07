Adriana Volpe, parole al veleno per Magalli: “Non mi farai stare zitta” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Adriana Volpe è tornata ancora una volta all’attacco di Giancarlo Magalli con cui da qualche giorno ha ripreso a mandarsi delle velate frecciatine. Fonte foto: Getty ImagesE’ tornata a difendersi con le unghie e con i denti la conduttrice del programma mattutino di Tv8 che solo qualche mese fa è stata una dei concorrenti del Grande Fratello Vip e lo ha fatto ancora contro Giancarlo Magalli. I due sono tornalti a punzecchiarsi a vicenda da qualche giorno, ma quella di oggi p stata una vera e propria stoccata, riportata poi anche sulla sua pagina instagram. Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli: “Non mi farai stare zitta” Fonte: Instagram ... Leggi su chenews

