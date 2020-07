Volo in entrata a Fiumicino: 21 passeggeri positivi al tampone (Di martedì 7 luglio 2020) Da subito, individuati 6 positivi su 225 passeggeri arrivati a Roma dal Bangladesh. I positivi, sono aumentati con le ore ed oggi se ne contano 21 Roma Fiumicino (Fonte foto: Getty Images)Quattordici, le persone positive ai test sierologici, oggi altri sei tamponi risultati positivi, tutti nello stesso Volo arrivato in territorio italiano. Arrivava da Dacca, Bangladesh, il Volo finito ieri a Fiumicino, dove sono ben ventuno i passeggeri che in totale, potrebbero aver contratto il Coronavirus, prima di partire. Alcune delle persone arrivate col suddetto Volo in territorio italiano, presentavano tra l’altro, secondo chi ha effettuato i controlli, sintomi da poter associare al Covid, ed addirittura alcuni avevano la febbre. La Regione Lazio, ha subito chiesto ed ottenuto la sospensione dei voli da Dacca, perché “Non garantiscono i livelli di ... Leggi su chenews

