Vettel, tre ipotesi per il futuro (Di martedì 7 luglio 2020) Sebastian Vettel parla del futuro e frena sul passaggio alla Mercedes: “Penso che continueranno con Hamilton e Bottas”. Ospite a Sport and Talk from Hangar 7, il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha parlato del suo futuro confermando che sono tre le ipotesi possibili Vettel, “Al momento ho tre opzioni per il futuro” Al momento ho tre opzioni: continuare, ritirarmi o fare un anno sabbatico. Non ho ancora deciso“, ha dichiarato Sebastian Vettel confermando che al momento ancora non ha preso una decisione sul futuro. Nel corso delle ultime settimane il nome del ferrarista è stato accostato a diverse Scuderie, inclusa la Mercedes Proprio parlando del possibile trasferimento in Mercedes Vettel ha tirato il freno facendo sapere di credere che con ogni probabilità verranno confermati Hamilton e Bottas, autore di una straordinaria ... Leggi su newsmondo

