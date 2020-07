Venezia 2020: le novità del Concorso, Orizzonti e Fuori Concorso (Di martedì 7 luglio 2020) Le novità del Concorso, Orizzonti e Fuori Concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2020 nell'edizione del coronavirus. La prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2020, in programma dal 2 al 12 settembre, prevede alcune novità, rese necessarie a seguito dei protocolli sanitari imposti dall'emergenza Coronavirus. Per consentire l'assunzione delle misure intese a garantire lo svolgimento della Mostra in piena sicurezza per tutti i partecipanti - prima fra tutte il distanziamento fisico - il numero complessivo dei film della selezione ufficiale sarà ridotto, benché in misura contenuta. Il programma prevede infatti la conferma delle sezioni competitive Venezia 77 e Orizzonti, che si terranno secondo le modalità e le dimensioni consuete, allo stesso modo della sezione Fuori ... Leggi su movieplayer

Redentore 2020: tra nuove regole e tradizione .18 luglio a Venezia

Nel primo semestre del 2020 in Veneto il saldo occupazionale tra assunzioni e ... Le province più colpite si confermano quelle con una maggiore incidenza delle attività stagionali: a Venezia, nei ...

Venezia va avanti, distanziamento e meno film

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il numero complessivo dei film della selezione ufficiale sarà ridotto, benché in misura contenuta nella nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia in programma dal 2 al ...

