Una Vita, spoiler 7 luglio 2020: Telmo racconta la verità su Mateo (Di martedì 7 luglio 2020) Le Anticipazioni di Una Vita di martedì 7 luglio 2020 relative alla puntata in onda alle 14.10 su Canale 5 vedono Telmo Una Vita alle prese con le drammatiche conseguenze della morte di Lucia. Dopo giorni di sofferenza, la Alvarado ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia di Telmo, facendosi promettere che si occuperà del piccolo Mateo e che non gli farà mancare mai niente. Nella puntata di Una Vita appena andata in onda. Telmo e Ursula hanno organizzato una veglia funebre per la povera Lucia, morta tra le braccia dell’ex religioso dopo aver ritrovato il loro amore. Il Martinez non si darà pace e vorrà al più presto mantenere fede alle promesse fatte a Lucia. Intanto, Ramon sarà preoccupato per la chiamata alle armi di Antonito e finirà ancora una volta per trascurare Carmen. Cinta invece non ... Leggi su kontrokultura

