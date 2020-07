UGL Sanità: ‘La Regione Lazio giochi a carte scoperte. Servono risposte per i lavoratori del San Raffaele Rocca di Papa’ (Di martedì 7 luglio 2020) ‘La nota emessa questa mattina dalla Regione Lazio sulle Rsa e sulla sanità privata provoca una pesante reazione della UGL. “Non si può giocare impunemente sulla pelle dei lavoratori”. E’ durissimo l’intervento del Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano e del Segretario della UGL Lazio Armando Valiani, nel commentare la ricetta proposta dall’ Ente Istituzionale in un comunicato odierno che sembrerebbe palesemente indirizzato alla vertenza che coinvolge il San Raffaele Rocca di Papa. “Da mesi – proseguono i Sindacalisti – abbiamo denunciato il rischio occupazionale che grava sui circa 160 lavoratori della struttura dei Castelli Romani per l’avvio della procedura di revoca dell’accreditamento e le vessazioni per coloro che sono stati costretti a usufruire del proprio monte ferie o ... Leggi su ilcorrieredellacitta

