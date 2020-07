Tlc, AGCOM: ruolo centrale in emergenza Covid, “asse portante” (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Il settore delle comunicazioni ha giocato un “ruolo centrale nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 dimostrandosi, ancora una volta, l’asse portante di ampi segmenti del sistema economico e sociale”. Lo sottolinea l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha pubblicato oggi la sua Relazione annuale dedicando un approfondimento a quanto accaduto nel settore durante l’emergenza da Covid 19. In questo quadro, spiega l’Authority, “la transizione alla “nuova normalità” sta evidenziando questioni fondamentali che investono, in primo luogo, il ruolo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni, fisse e mobili, e di internet quale precondizione per il godimento dei diritti sociali costituzionalmente garantiti: imprese, scuole, famiglie dipendono più che mai ... Leggi su quifinanza

